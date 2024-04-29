شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يشيد بعلى معلول ومحمد عبد المنعم: ثنائية من ذهب تحلق فى سماء أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، التابع للاتحاد الأفريقي "كاف"، بلاعبى الأهلى محمد عبد المنعم وعلى معلول، بعدما نجح الأهلى فى التأهل لنهائى البطولة بعد الفوز على مازيمبى بثلاثية نظيفة.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا على منصة "إكس" فيديو لأهداف محمد عبد المنعم بصناعة على معلول في البطولة وعلق عليه: "ثنائية من ذهب تحلق فى سماء قارة أفريقيا.. محمد عبد المنعم وعلي معلول".

وفى سياق آخر، استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على إجراء تغيير على خط دفاع فريقه فى مباراة الإسماعيلى المقبلة بالدوري. وينوى كولر منح محمود متولى فرصة الظهور فى التشكيل الأساسى لمباراة الإسماعيلى وإراحة زميله محمد عبد المنعم.



ويري كولر أن متولى تألق حينما شارك بديلا فى مباراتى مازيمبى الكونغولى بعد عودته للظهور مع الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة.



ويرغب كولر فى إراحة محمد عبد المنعم خوفاً من تعرضه للإجهاد جراء مشاركته باستمرار فى مباريات الأهلى المحلية والأفريقية.