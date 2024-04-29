شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي للجمباز يتابع استعدادات إقامة بطولة الجمباز الفني بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الاتحاد الأفريقي للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، لتنظيم منافسات البطولة الأفريقية للجمباز الفني رجال وسيدات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 3 وحتى 6 مايو المقبل، فى مدينة مراكش المغربية.

وتشهد البطولة الأفريقية مشاركة 12 دولة وهي، مصر والمغرب والجزائر وتونس وجنوب أفريقيا وناميبيا وتشاد والكاميرون والسنغال وليبيا وموريشيوس ونيجيريا.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، بحثا عن التأهل لأولمبياد باريس 2024، حيث تعد البطولة واحدة من البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

من جانبه قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، إن البطولة تشهد حجم مشاركة كبير، وإن جميع المنتخبات لديها الأمل فى حصد المراكز الأولى والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز، أن هناك تنسيقا كاملا وتواصلا مستمرا مع عبد الصادق البطاري، رئيس الجامعة الملكية للجمباز، من أجل خروج البطولة بأفضل شكل ممكن.

وأوضح إيهاب أمين، أن رياضة الجمباز تتطور بشكل كبير وغير مسبوق داخل القارة الأفريقية، وأن أفريقيا الآن بات لها شأن في البطولات العالمية، وأن منتخب مصر واحدا من أقوى المنتخبات الأفريقية.

ويتواجد الدكتور إيهاب أمين في المغرب حاليا للاطمئنان ومتابعة استعدادات تنظيم البطولة الأفريقية والتأكيد من جاهزية الملاعب لاستضافة الحدث الهام.