"تفوق بافاري".. تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وريال مدريد قبل مواجهة نصف نهائي دوري الأبطال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ الألماني غداً، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً بين الفريقين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أليانز أرينا" بألمانيا.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، تاريخ مواجهات الفريقين معاً، قبل مباراة الغد.

وتعد هذه هي المواجهة الثامنة التي تجمع بين الفريقين، في الدور نصف النهائي من البطولة، حيث تواجها في 7 نسخ من قبل أعوام "1976، 1987، 2000، 2001، 2012، 2014، 2018".

وتمكن بايرن ميونخ من تحقيق الفوز في 4 مناسبات أعوام "1976، 1987، 2001، 2012"، فيما تخطى فريق ريال مدريد بايرن ميونخ في 3 مناسبات أعوام "2000، 2014، 2018".

وبشكل عام تواجها الفريقين معاً في 26 مناسبة سابقة، تمكن خلالهم فريق بايرن ميونخ من تحقيق الفوز في 12 مباراة وتلقى الهزيمة في 11 لقاء، وحضر التعادل في 3 مباريات.

وسجل لاعبو بايرن ميونخ 41 هدفاً في مرمى ريال مدريد، فيما تلقت شباكهم 39 هدفاً.

وتقام مباراة العودة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ يوم 8 مايو المقبل، على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا.