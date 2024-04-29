شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. كولر يعقد جلسة مع الجهاز المعاون استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.
بدأ المران بالجري بإجراء عمليات الإحماء ثم خوض فقرة بدنية أعقبها تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران لمواصلة التحضير لمباراة الإسماعيلي.
وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات.
وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.
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