شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصديه لركلة جزاء بالوقت القاتل.. محمد بسام رجل مباراة سيراميكا وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد بسام حارس مرمى سيراميكا على جائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو، والتي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد المقاولون العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بعدما نجح في التصدي لركلة جزاء بالوقت القاتل لصالح فاركو، والحفاظ على نقطة التعادل لصالح فريقه بدلا من فقدان الثلاث نقاط.

وتعادل فريق فاركو مع نظيره سيراميكا بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وسجل أحمد قندوسى هدف تقدم سيراميكا على فاركو فى الدقيقة 37 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 69 سجل شكرى نجيب هدف التعادل لفريق فاركو، وفى الدقيقة 89 سجل رجب نبيل هدف لسيراميكا وتم إلغاؤه من قبل حكم الفار، وفى الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ضربة جزاء لفاركو أهدرها رامى صبرى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 25 محتلا المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 13 ويستمر في المركز السادس عشر.