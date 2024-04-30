ليفاندوفسكي يكشف موقفه من الرحيل عن برشلونة الصيف القادم

علق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة، على حقيقة رحيله من الفريق في الميركاتو الصيفي القادم، عقب خروج الفريق من دوري الأبطال واقتراب خسارته لاليجا.

وتحدث ليفاندوفسكي لـ صحيفة بيلد الألمانية: « الحديث في رحيلي الصيف عن برشلونة هذا أمر لا يمكن حدوثه، أنا باق هنا، ولا يوجد مناقشة حول هذا الموضوع”.

وتابع:” الوداع من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان كان مؤلمًا للغاية، لا أصدق ما حدث حتى هذه اللحظة، أعتقد إذا خضنا اللقاء 11 لاعب ضد 11 كنا سنفوز”.

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وواصل:” إذا كنا تأهلنا كنا سنواجه بروسا دورتموند، كنت سأعود إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك وهذا مؤلم وحساس لي للغاية”:

وتابع حديثه عن رحيله من بايرن ميونخ: « أعتقد أن النادي كان يفاوض هالاند، لاحظت هذا، وكنت اتمنى أن ينضم هالاند، حتى يكون ةداعي من الفريق أسهل.