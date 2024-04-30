موعد مباريات الزمالك في شهر مايو.. صراع لقب الكونفدرالية ومواجهات نارية

يتأهب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، للمواجهات النارية المرتقبة خلال شهر مايو المقبل، في بطولتي الدوري وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات هامة في مشوار تحقيق لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، وحجز مقعده في البطولات الأفريقية.

وينتظر الزمالك مواجهة حاسمة من العيار الثقيل ضد فريق نهضة بركان المغربي، في صراع حسم لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مباريات الزمالك في شهر مايو

ويبدأ الفارس الأبيض مباريات شهر مايو المقبل، بمواجهة البنك الاهلي، في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

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وستقام مباراة الزمالك ضد البنك الاهلي، يوم الخميس الموافق 2 مايو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويواجه فريق القلعة البيضاء نظيره سموحة، في ثاني مبارياته في شهر مايو، والمقرر لها يوم الأحد الموافق 5، في الجولة 21 من الدوري، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلعب الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، يوم الأحد الموافق 12 مايو، على الملعب البلدي ببركان.

ثم يستضيف الزمالك نظيره المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم 19 مايو، على ستاد القاهرة الدولي.

وعقب نهاية مشواره الأفريقي، يلعب الزمالك ضد فيوتشر في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري، يوم 23 مايو في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويختتم مبارياته في شهر مايو بمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في الجولة الخامسة والعشرين، يوم 27، في تمام الساعة السابعة مساءً.