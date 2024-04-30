نهضة بركان يكشف موقف نجمه من خوض مواجهة الزمالك

كشف الكتابي حسين، المتحدث باسم نادي نهضة بركان المغربي، موقف نجم الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح الكتابي حسين في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور، أن ناديه سيلعب أمام الزمالك بمبادئ كرة القدم وهي التسامح والروح الرياضية.

وأشار إلى أن الحديث عن مباراة الزمالك، سابق لأوانه، موضحًا أن الجهاز الفني قرر منح فريق نهضة بركان راحة قبل التجهيز لخوض المباريات المقبلة.

اقرأ أيضًا.. الاتحاد يستعيد خدمات كانتي قبل مواجهة الهلال في كأس الملك

وذكر أن نهضة بركان يهدف إلى حصد لقب كأس الكونفدرالية، حتى إذا كانت مباراة الإياب في القاهرة أمام الزمالك.

وأكد أن عمر العرجون، لاعب فريق نهضة بركان سيشارك أمام الزمالك، حيث أنه موقوف لمدة مباراة واحدة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بسبب إدخال أمور خارجية بعيدة عن كرة القدم.

واستكمل: “الفريق لا يقف على أي لاعب، والجهاز الفني لديه الحلول، ونسعى إلى تطوير كرة القدم في بلادنا، ومعين الشعباني، المدير الفني على دراية بالكرة المصرية”.