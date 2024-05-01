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كولر يجهز مفاجأة لـ الإسماعيلي في الدوري المصري

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بيرسي تاو - الأهلي والإسماعيلي

بيرسي تاو - الأهلي والإسماعيلي

يجهز السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مفاجأة للإسماعيلي قبل مباراة اليوم التي تجمع الفريقين اليوم.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره الإسماعيلي في تمام السابعة مساءً على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الممتاز.

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واستقر كولر على إجراء عدة تغييرات في التشكيل الأساسي للاهلي في مباراة الإسماعيلي اليوم، وذلك بالدفع بإمام عاشور في وسط الملعب على حساب أحد الثلاثي أكرم توفيق أو أحد نبيل كوكا أو عمرو السولية.

كما ينوي كولر الدفع بمحمود متولي في الخط الخلفي، وذلك لهدفه في إراحة عدد من لاعبي الاهلي الأساسيين ومنح الفرصة للبدلاء والعائدين من الإصابة، خاصة في ظل ضغط المباريات الكبير الذي يعيشه المارد الأحمر خلال الفترة الحالية.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 11 مباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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