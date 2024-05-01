كولر يجهز مفاجأة لـ الإسماعيلي في الدوري المصري

يجهز السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مفاجأة للإسماعيلي قبل مباراة اليوم التي تجمع الفريقين اليوم.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره الإسماعيلي في تمام السابعة مساءً على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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واستقر كولر على إجراء عدة تغييرات في التشكيل الأساسي للاهلي في مباراة الإسماعيلي اليوم، وذلك بالدفع بإمام عاشور في وسط الملعب على حساب أحد الثلاثي أكرم توفيق أو أحد نبيل كوكا أو عمرو السولية.

كما ينوي كولر الدفع بمحمود متولي في الخط الخلفي، وذلك لهدفه في إراحة عدد من لاعبي الاهلي الأساسيين ومنح الفرصة للبدلاء والعائدين من الإصابة، خاصة في ظل ضغط المباريات الكبير الذي يعيشه المارد الأحمر خلال الفترة الحالية.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 11 مباراة.