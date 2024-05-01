"بعد فوز الأهلي وبيراميدز".. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل بيراميدز سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري المصري ليعزز صدراته بيما حقق الأهلي فوزًا صعبًا في الجولة الـ 20 من المسابقة.

وساهمت النيران الصديقة في فوز الأهلي وبيراميدز حيث سجل عبد الكريم مصطفي مدافع الإسماعيلي هدف الأمر الذي فاز 2-1.

وسجل محمد اسماعيل حامد، لاعب إنبي هدف بيراميدز ليفوز به

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر النيران الصديقة، بعدما سجل محمد اسماعيل حامد، لاعب إنبي، هدف بيراميدز الوحيد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 63.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 38 نقطة، بعد خوضه 17 مباراة، متفوقا بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه المصري البورسعيدي، الذي لعب 19 لقاء.

في المقابل، تبقى الأهلي في المركز الـ 11 برصيد 24 نقطة جمعها من 12 مباراة.

وفيما يلي جدول الترتيب