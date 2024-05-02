"فحص طبي يحسم موقفه".. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد عبد القادر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق أحمد عبد القادر، خلال مباراة الإسماعيلي اليوم.

وكان عبد القادر تعرض للإصابة في الدقيقة 19 من مباراة الإسماعيلي، ليخرج في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول ويدخل بدلاً منه اللاعب حسين الشحات.

وقال جاب الله في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الخلفية، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي".

وأضاف: "عبد القادر سيخضع لفحص طبي غداً، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها".

وحقق الأهلي الفوز على حساب نظيره الإسماعيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.