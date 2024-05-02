عبدالجليل: الأهلي مطالب بتجميع أكبر عدد من النقاط في الدوري وموقف الشناوي وشوبير تكرر كثيرًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي حاليا مطالب بتحقيق أكبر قدر من النقاط في مواجهات الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الإسماعيلي قدم مستوى جيد ولعب بجراءة كبيرة خلال اللقاء، وتألق مصطفى شوبير في حراسة المرمى وانقذ مرماه من عدة فرص محققة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "بيرسي تاو لديه حظ كبير في لقاءات الإسماعيلي، مثلما كنت محظوظًا بالتسجيل في شباك المقاولون العرب، الذي كان يمتلك حارسًا مميزًا وهو بيل أنطوان".

وأضاف: "تألق حارسي مرمى في الأهلي أمر موجود منذ زمن طويل وموقف تكرر كثيرا، كان هناك ثابت البطل وإكرامي، ولابد أن يحصل مصطفى شوبير على فرصة اللعب باستمرار حاليًا، ووصل لمستوى عالٍ مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، والأهلي أصبح لديه العديد من البدائل في كل المراكز سواء وسط الملعب أو الأطراف".

وأكمل: "اتمنى عودة ياسر إبراهيم لخط الدفاع خلال الفترة المقبلة من أجل اراحة رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، الفريق يعاني من نقص في عناصر خط الدفاع بخلاف باقي المراكز الآخرى في الملعب".

وتابع: "مشاركة موديست في اللقاء غريبة جدًا، وهو لا يقدم المستوى المطلوب، ولا أعرف سر ابتعاد كهربا عن المباريات مؤخرًا".

وواصل: "من الوارد أن يتم الاعتماد في اللقاء القادم على عمر كمال عبدالواحد في الجبهة اليمني، ولابد من الدفع بـ كريم الدبيس في الجبهة اليسرى واراحة علي معلول الذي استهلك بشكل واضح، من أجل نهائي دوري ابطال افريقيا".