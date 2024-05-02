رد فعل أفشة بعد عقوبته في الاهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رد فعل محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بعد أن تم توقيع عقوبة عليه.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، معاقبة أفشة، باستبعاده من مباراة الفريق أمام الإسماعيلي الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الاهلي الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الأربعاء.

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وأكد شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب أون تايم، أن أفشة تقبل قرار استبعاده من قائمة الاهلي أمام الدراويش، بشكل جيد.

وأشار إلى أن أفشة لم يبد أي رد فعل غير جيد كما تردد في الفترة الأخيرة، موضحًا أن اللاعب جاهز للمشاركة في المباريات القادمة للفريق.

وأكد أن أفشة يشارك في التدريبات الجماعية للاهلي بشكل طبيعي وجيد جدًا، وينتظر قرار كولر للعودة للمشاركة في المباريات.