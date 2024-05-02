طارق حامد يقود تشكيل ضمك المتوقع لمواجهة الأهلي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق ضمك السعودي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري طارق حامد، ضيفا ثقيلا علي نظيره فريق أهلي جدة ، ضمن مباريات الجولة 30 ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

وسوف يتم نقل المباراة على قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق فهد العنزي.

ومن المتوقع أن يتواجد في تشكيل ضمك ضد الأهلي، النجم المصري طارق حامد الذي شارك في 19 مباراة مع فريقه هذا الموسم.

تشكيل ضمك المتوقع ضد الأهلي اليوم

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: رمزي سلوان، عبد القادر بدران، فاروق شافي، عبدالباسط هوساوي.

خط الوسط: طارق حامد، جورجي كيفن نكودو، نيكولاس ستانتش.

خط الهجوم: عبدالله القحطاني، انتولينك، أحمد زين.



ترتيب ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي

يتواجد نادي ضمك في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، حيث استطاع الفريق من الانتصار خلال 10 مباريات وتعادل الفريق في 8 مواجهات، بينما تعرض الفريق للهزيمة في 11 لقاء، وتمكن الفريق من تسجيل 40 هدف واستقبلت شباكه 35 هدف حتى الآن.



بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 52 نقطة بعد مرور 29 مباراة خاضها، حيث تمكن الفريق من تحقيق الانتصار خلال 15 لقاء، بينما تعادل الفريق خلال 7 مباريات وتعرض للهزيمة في 6 مواجهات.