"قرعة كأس مصر".. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في دور الـ32

محمد اسماعيل - القاهرة - أقمت منذ قليل قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الجديد، بمشاركة جميع فرق الدوري الممتاز وفرق من القسم الثاني.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك أمام نظيره بروكسي الذي يلعب في دوري المحترفين، بينما يلتقي الأهلي نظيره الألومنيوم، وبيراميدز مع فريق النصر.

قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر:

وينشر موقع الخليج 365 الجدول الكامل لمباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر:

- الأهلي × الألومنيوم

- الواسطى × فاركو

- بتروجت × البنك الأهلي

- جمهورية شبين × المصري البورسعيدي

- النصر × بيراميدز

- أبو قير للأسمدة × الاتحاد السكندري

- بلدية المحلة × الجونة

- بروكسي × الزمالك

- بورفؤاد × طلائع الجيش

- القناة × الإسماعيلي

- لافيينا × سموحة

- بترول أسيوط × مودرن فيوتشر

- النجوم × إنبي

مكادي × سيراميكا كليوباترا

- زد × الداخلية

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