اخبار الرياضه

وزير الرياضة خلال استقباله هنا جودة: مصر تدعمك وننتظر تتويج أولمبي

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ياسر رشاد - القاهرة - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  اليوم بلاعبه وبطلة المنتخب المصري هنا جودة اليوم بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي .
وتوجه وزير بحديثه مع بطلة المنتخب المصري لتنس الطاولة هنا جودة أننا هدفنا بالتعاون مع الأسرة  من اجل بناء شخصية البطل ونقف خلفك وندعمك في جميع الأوقات ، مضيفا ان مستقبلك الرياضي سيكون مشرقا  لكي خاصة وأنتي ما زلتي صغيرة وأمامك الكثير لتحقيقه علي المستوي الرياضي .
ومن جانبها أكدت هنا جوده أنها تبذل اقصي ما بوسعها في التدريب خاصة في ظل الدعم الكبير واللامحدود من وزارة الرياضة من اجل تحقيق افضل النتائج للمنتخب المصري لتنس الطاولة .
 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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