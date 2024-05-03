توفيق السيد: ركلة جزاء الزمالك صحيحة وطرد مهاجم البنك الأهلي كان قرارًا قاسيًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن محمد عادل من الحكام الكبار في الكرة المصرية، لكنه متحفظ على تواجد محمود البنا في غرفة الـvar، مشيرًا إلى أن البنا كان أفضل حكم في الموسم الماضي، وكان يدير لقاء الأهلي والبنك الأهلي مؤخرًا ولديه حالات جدلية أيضا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "متحفظ على وجود محمود البنا على تقنية الفار في لقاء الزمالك والبنك الأهلي، لم يكن قرارًا جيدًا وجوده مع محمد عادل في المباراة".

وأضاف: "ركلة الجزاء لصالح سامسون مهاجم الزمالك صحيحة، كان هناك اعاقة وقرار محمد عادل صحيح، والأمور مختلفة في أوروبا وفقًا لتقدير المباراة، لكن هنا معيار الأخطاء مختلف تمامًا، كما أن المعيار مختلف أيضا في دوري أبطال إفريقيا، وهناك بعض الحالات لا يتم احتسابها في البطولة لكن يتم احتسابها في بطولة الدوري المصري".

وواصل: "حالة طرد أسامة فيصل كان قرارًا قاسيًا من الحكم محمد عادل، طالما هناك التحام وتنافس بدني بين لاعب البنك الأهلي ومدافع الزمالك، ولا يوجد ركلة جزاء، والقرار الصحيح هو استمرار اللعب، هناك التحامات مشروعة في كرة القدم".

وأتم: "المباراة لم تكن صعبة، ومحمد عادل يستحق 7.5 من عشرة (مقبول) في ظل وجود أخطاء اليوم ارتكبها في لقاء الزمالك والبنك الأهلي".