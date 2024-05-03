قائدة أبها السعودي توضح الفارق بين الكرة النسائية في مصر والسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مديحة حبيب قائدة ومدافعة فريق أبها السعودي لكرة القدم النسائية، أن فايزة حيدر لاعبة وقائدة منتخب مصر السابقة للكرة النسائية متواضعة للغاية، وتحب الخير لغيرها وتتعامل دائمًا بود مع لاعباتها.

وقالت مديحة حبيب خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "نعم قادرون"، المذاع عبر أثير إذاعة (on sport fm) ويقدمه محمد كشك: "كابتن فايزة متواضعة للغاية، وأتمنى لها كل خير والتوفيق ولي كل الشرف أن أتدرب معها بصفوف نادي أبها".

وواصلت: "لم ألعب معها في فريق واحد ولكن شاركنا سويًا مع منتخب مصر أمام تونس، خلال تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024، وأكثر ما يميزها أنها تسمع للذي أمامها وتقوم بتقديم النصيحة له بحكم خبرتها، وهي تتمنى الخير للآخرين وتوفر كل شيء يجعل الذي أمامها سعيدًا".

وزادت: "كرة القدم بمصر تغيرت 360 درجة عما كانت عليه من قبل، وذلك بالتزامن مع ظهور أندية القمة والجماهيرية مثل الأهلي والمصري البورسعيدي، ومن قبلهم بيراميدز والاتحاد السكندري، والكرة النسائية بالسعودية تعيش حاليًا أزهى عصورها خاصة وأنها حديثة النشأة".

وأردفت: "الدوري المصري به أندية مميزة ولاعبات على أعلى مستوى، وهناك عدد من اللاعبات المصريات يتفوقن على السعوديات، والفارق بين الدوري المصري والسعودي في الإمكانيات المادية فقط".

برنامج نعم قادرون يذاع مرة واحدة أسبوعيًا يوم الخميس، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك أحد أبطال قادرون باختلاف، وهو البرنامج الأول من نوعه على الإذاعات المصرية والعربية، والذي يقدمه أحد المذيعين المكفوفين.