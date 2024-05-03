"بعد الفوز على البنك".. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره البنك الأهلي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد نادي الزمالك لمواصلة مشواره، ببطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة فريق سموحة يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو الجاري، في إطار منافسات الجولة ال 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر إقامة المباراة، يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

ويحتل الفارس الأبيض المركز ال 12 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 24 نقطة جمعهم من 14 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي فريق سموحة في المركز ال 7 بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 19 مباراة.