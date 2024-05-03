أفشة وياسر إبراهيم خارج قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

وواصل المدرب السويسري استبعاد اللاعب محمد مجدي "أفشة" للمباراة الثانية على التوالي لأسباب تأديبية.

وخرج من القائمة ياسر إبراهيم لأسباب فنية وحارس المرمى محمد الشناوي لعدم الجاهزية وأيضاً الحارس حمزة علاء لنفس السبب.

ياسر رشاد - القاهرة - استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 11 لاعباً من قائمة فريقه لخوض لقاء الجونة غداً السبت في الجولة 21 للدوري الممتاز.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية