لقجع يتغنى بـ الاهلي ويؤكد: الزمالك مرشح لحصد الكونفدرالية

تغنى فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم بـ النادى الاهلى، مؤكدًا أن الزمالك هو المرشح الأول للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال فوزى لقجع خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت وإذاعة “أون تايم سبورت أف أم” مع الإعلامى محمد الليثي: “النادي الاهلي الأفضل داخل القارة الأفريقية من حيث الإنجازات”.

وشدد على أن المارد الأحمر ساهم في تقوية المنافسة بين الأندية على حصد كافة البطولات.

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وأوضح لقجع: “علاقتي بمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء قوية للغاية ودعمت الاهلي خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية النسخة التي أقيمت في المغرب».

وواصل: “رشحت الخطيب لرئاسة رابطة الأندية الإفريقية بسبب قيادته الرائعة وشعبيته القوية داخل القارة”.

وأختتم فوزي لقجع تصريحاته قائلا: «وأشار رئيس الاتحاد المغربي إلى أن، فريق الزمالك مرشح لحصد لقب الكونفدرالية الأفريقية”.