لقجع: الأهلي الأفضل في أفريقيا.. والزمالك مرشح للفوز بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن الأهلي يعد هو الفريق الأفضل في القارة السمراء خلال الفترة الحالية.

وقال لقجع في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "الأهلي يعد الفريق الأفضل في أفريقيا في الوقت الحالي".

وأضاف: "المنتخب المغربي هو أفضل منتخب أفريقي في الوقت الحالي، وكذلك وليد الركراكي هو المدرب الأفضل داخل القارة".

واختتم: "الزمالك بإمكانه التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، فهو من المرشحين للفوز باللقب".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 18 مايو الجاري بتونس، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 25 من الشهر ذاته بالقاهرة.

بينما يلاقي الزمالك فريق نهضة بركان المغربي يوم 12 مايو الجاري بالمغرب، على أن تقام مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالقاهرة.