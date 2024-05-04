الخليج بقيادة شريف يحل ضيفًا علي الطائي بدوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد شريف ضيفًا على نظيره الطائي مساء اليوم السبت على ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

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ويحتل الخليج المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 35 نقطة فاز في 9 مباريات، وتعادل في 8، وخسر 12 لقاء.

فيما يأتي الطائي في المركز السابع عشر وقبل الأخيربرصيد 26 نقطة جمعهم من خوض 29 مباراة حتى الآن.

يسعي الخليج لمصالحة جماهيره عقب وداع بطولة كأس خادم الحرمين على يد النصر، من الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الخليج والطائي

وتنطلق مباراة الخليج والطائي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الخليج والطائي

وتذاع مباراة الخليج والطائي عبر قناة SSC SPORT HD 1 بصوت علي ربيع.