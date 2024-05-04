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كاراسكو يقود هجوم الشباب أمام الرائد بالدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تشكيل الليوث الرسمي لمواجهة الرائد، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر دوري روشن السعودي للأندية المحترفة.

ويأتي الشباب في المركز التاسع بترتيب دوري روشن لهذا الموسم برصيد 38 نقطة، بينما يحل الرائد في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

تشكيل الشباب أمام الرائد

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة.

خط الدفاع: نادر الشراري، حمد اليامي، اياجو سانتوس، رومان سايس.

خط الوسط: متعب الحربي، رياض شراحيلي، مصعب الجوير.

خط الهجوم: نواف الصعدي، يانيك كاراسكو، حبيب ديالو.

ومن المقرر انطلاق مواجهة الشباب أمام الرائد في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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