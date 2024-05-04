الإسماعيلي يبدأ رحلة اصطياد المواهب الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - كلف مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن ، أبو طالب العيسوي ، بالسفر إلى كوت ديفوار، لبدء رحلة كشافية لانتقاء اللاعبين الموهوبين فى مختلف المراكز من أجل ضمهم للقلعة الصفراء.

وأبرم المجلس في وقت سابق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى اكتشاف المواهب بالقارة السمراء، للبحث عن لاعبين بالطريقة الصحيحة لدعم كافة فرق النادى بعناصر متميزة.

ويحضر أبو طالب، أثناء وجوده في كوت ديفوار، دورة للأكاديميات يشارك بها عدة أندية إفريقية ويتابعها عدد من كشافي الأندية الأوروبية.

وعلى جانب آخر ،

كشف دكتور هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي، إصابة الثنائي أحمد الشيخ ومحمد بيومي بشد إجهادي في العضلة الخلفية.

وقال طبيب الفريق : "الشيخ وبيومي سيخضعان لفحوصات طبية خلال ال48 ساعة للاطمئنان على حالتهما الصحية".

وشارك الثنائي في انتصار الفريق على فاركو مساء اليوم بثنائية دون رد لحساب الجولة ال21 من مسابقة الدوري المحلي.

ويستعد الفريق لمواجهة الداخلية المقرر لها، الخميس المقبل، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.