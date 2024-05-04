ماني يتفوق على هاتريك رونالدو.. أرقام مثيرة للبرتغالي في فوز النصر على الوحدة

قاد البرتغالي كرستيانو رونالدو، فريقه النصر، للفوز على نظيره الوحدة، 6-0، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين، “دوري روشن”.

وحل الوحدة، ضيفًا على نظيره النصر، اليوم السبت، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين، “دوري روشن”.

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وسجل رونالدو ثلاثة أهداف “هاتريك” في شباك الوحدة خلال المباراة المقامة حاليًا ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي.

وافتتح الدوري البرتغالي التسجيل في الدقيقتين 7 و12 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن من إضافة الهدف الثالث له بالدقيقة 52.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده للنقطة رقم 74، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يأتي الوحدة في المركز الثاني عشر، برصيد 32 نقطة.

أرقام رونالدو أمام الوحدة:

ونشر موقع “سوفا سكور” المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبي، تقييم الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو أمام الوحدة.

حصل الأسطورة البرتغالية على ثاني أعلى تقييم بين لاعبي الفريقين بعد ساديو ماني، بواقع 8.8، خلال لعبه مدة 79 دقيقة سجل خلالهم ثلاثة أهداف.

وسدد رونالدو 3 تسديدات على المرمى، و1 خارجها،، فيما فاز في الالتحامات الهوائية 1 من 1.

وجاءت دقة تمريرات مهاجم النصر 74%، واللمسات 39، وفرص خطيرة ضائعة 1، وخسر الحياز 12.