محمد فضل : افشة اخطأ والشناوي يجب أن يساند شوبير بقوة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد فضل نجم الأهلي السابق علي أن افشة إذا كان لديه اعتراض علي أمر معين يحب أن يكون في غرف خاصة مع المدرب وطالما تحدث عن المدرب ومايحدث في المؤتمر عكس الحقيقة فهذا أمر غير صحيح وغير مقبول .

واضاف فضل في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أن الشناوي يجب أن يكون مساند لمصطفي شوبير وأنه لايعرف حقيقة رفض الشناوي المشاركة ام لا ولكن لااظن أنه يتحدث في مثل هذه الأمور وحقيقة لا اعلم اذا تم هذا الأمر ام لا .

وكشف علي أن التشكيل الافضل من وجهة نظره لمباراة الترجي التونسي هو مصطفي شوبير ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني وفي الوسط اكرم توفيق ومروان عطية وإمامهم يكون أمام عاشور وفي الامام حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام ابو علي .