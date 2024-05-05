بعد تخطي الجونة.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

وأغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي صفحة مباراة الجونة التي أقيمت مساء أمس السبت على استاد القاهرة الدولى، ونظراً لضيق الوقت بين المباراتين سيخوض الأهلى مراناً استشفائياً اليوم للتخلص من الإجهاد بالنسبة للعناصر التي شاركت في مباراة الأمس بصورة أساسية، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

وتعد مواجهة الاهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بالمؤجلات للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بجانب رغبته في التتويج بدوري ابطال افريقيا بعد وصوله للمباراة النهائية ليلاقى الترجى التونسى.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الترجى التونسى في نهائي دوري ابطال أفريقيا فى رحلة التتويج باللقب الثانى عشر في تاريخ القلعة الحمراء والثانى على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.