"لو أهلاوي واحد متعاطف معي مش هزعله".. حسام عاشور يكشف سبب رفضه للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف حسام عاشور، نجم الأهلي السابق، كواليس مفاوضات نادي الزمالك لضمه، عقب رحيله من الأهلي خلال السنوات الماضية.

وكان حسام عاشور، رحل عن النادي الأهلي، بعد مسيرة كبيرة من العطاء، وانضم لصفوف فريق الاتحاد السكندري.

قال حسام عاشور خلال تصريحات تلفزيونية: "بعد رحيلي عن الأهلي، تواصل معي أحد مسئولي الزمالك، لكنني رفضت وقلت لو هناك شخص واحد فقط في الأهلي متعاطف معي مش هزعله، احترامًا للجماهير ولأنني أحد أبناء النادي".

أضاف: "كنت سأتقاضى أموالًا كثيرة في حال الانتقال للزمالك، وكنت سألعب بدلًا من طارق حامد".

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