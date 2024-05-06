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مدرب سموحة: توقعت ما فعله الزمالك.. واعتمدنا على الهجمات المرتدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث المدير الفني لسموحة، أحمد سامي، عن الفوز على الزمالك بهدف نظيف في الجولة 21 من الممتاز.

وقال أحمد سامي عبر قناة "أون تايم سبورتس": "توقعت أن يجري الزمالك مداورة بين اللاعبين أمام سموحة بسبب ضغط المباريات لديه".

وأضاف: "أصريت على اللعب بطريقتي، وأردت استغلال المساحات الواسعة خلف دفاع الزمالك، واعتمدنا على الهجمات المرتدة، ودافعنا بشكل جيد".

وواصل: "قلت للاعبين إننا لن نجري أي تغييرات في أسلوب اللعب حتى حال إشراك الزمالك للاعبيه الأساسيين في الشوط الثاني".

وأكد: "واجهنا فريقا كبيرا اليوم، وسجلنا هدف تسبب في دفعهم إلى لعب الكرات الطويلة، لذا وجدنا المساحات خلف دفاع الزمالك، ونجحنا في استغلالها".

واختتم: "حسام حسن نفذ التعليمات المطلوبة ضد الزمالك، وأبارك لجميع اللاعبين على الفوز الثالث على التوالي".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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