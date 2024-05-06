محرز علي رأس تشكيل الأهلي المتوقع لصدام الهلال اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو ملعب الجوهرة المشعة حيث يحتضن الصدام الكروي المنتظر بين فريقي الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 28 من منافسات الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والهلال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي والهلال عبر فضائية ssc1 hd ، والتي أسندت مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلقين فارس عوض ومحمد حسين أضرضور.

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد الهلال

من المتوقع أن يدخل المدرب ماتياس يايسله المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى : إدوار ميندي

خط الدفاع : عبدالله العمار – عبدالباسط هندي – ميريح ديميرال – روجر إيبانيز

خط الوسط : زياد الجهني – فرانك كيسييه - ألان سان ماكسيمان

خط الهجوم : روبرتو فيرمينو – رياض محرز – فراس البريكان.

يتواجد الهلال في صدارة دوري روشن السعودي برصيد 83 نقطة، ويحتاج للفوز في مباراة اليوم من أجل أن يصبح على بعد نقطة واحدة من التتويج بصورة رسمية بلقب دوري روشن، ولكن كالعادة فمهمته لن تكون سهلة أمام أحد أعرق وأقوى الأندية في السعودية.

لعب الهلال 29 مباراة هذا الموسم في دوري روشن السعودي وحقق الفوز في 27 مباراة وتعادل مرتين ولم يخسر وسجل الفريق 89 هدفا وهو اقوى خط هجوم، واستقبل 18 هدفا وهو أقوى خط دفاع.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 55 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن التعاون، صاحب المركز الرابع، ويحتاج لتحقيق الفوز للاقتراب من ضمان المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.