بيراميدز يسعى لتعزيز الصدارة أمام فيوتشر.. والطلائع يتحدى المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يسدل الستار ، اليوم الاثنين ، على منافسات الجولة 21 ل الدوري الممتاز بمواجهتين في السابعة مساءً الأولى تجمع بين طلائع الجيش والمصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية والثانية تقام بين بيراميدز ومودرن فيوتشر على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويسعى بيراميدز لتعزيز صدارة الدوري التي يتربع عليها برصيد 38 نقطة بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الذي حقق 4 انتصارات متتالية مؤخراً.

ويعتمد بيراميدز على أبرز نجومه إبراهيم عادل ومصطفى فتحي ووليد الكرتي وفيستون مايلي في غياب رمضان صبحي للإيقاف بينما يحتل فيوتشر المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة بقيادة مدربه تامر مصطفى الذي يضع رهانه على تألق مهاجمه أحمد عاطف وخبرات محمد فاروق وعبد الكبير الوادي.

في المقابل ، يسعى المصري لمواصلة صحوته مع مدربه علي ماهر في مواجهة طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني.

ويحتل المصري المركز الثاني برصيد 34 نقطة ، ويعتمد الفريق البورسعيدي على أبرز لاعبيه صلاح محسن والحارس محمود جاد وحسين السيد وكريم العراقي.

ويحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 28 نقطة بقيادة أبرز عناصره أحمد سمير وجودوين شيكا والحارس محمد شعبان.