شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه المصرى فى ختام مباريات الأسبوع الـ21 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق طلائع الجيش نظيره المصرى فى السابعة مساءً باستاد برج العرب، فى ختام مباريات الأسبوع الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى "دورى نايل".

ويسعى فريقا طلائع الجيش والمصرى لاستكمال مسلسل العروض النتائج القوية في الدورى في مباراة اليوم، حيث يحتل المصرى بقيادة على ماهر المركز الثانى في جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 34 نقطة، بينما يسكن الطلائع المركز السادس برصيد 28 نقطة.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من يوم 27 مايو الجارى بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.