صالح الشهري يتفوق على نجم النصر ويحصد جائزة مميزة

توج نجم نادي الهلال، صالح الشهري، اليوم الاثنين، بجائزة أفضل هدف في الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وتنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ 30، 3 أهداف، من خلال استفتاء طرحته رابطة الدوري عبر الحساب الرسمي للبطولة بمنصة “إكس”.

وسجل صالح الشهري هدفًا مميزًا في شباك التعاون، بعد أن تابع عرضية أرضية من جهة اليمين، بتسديدة بكعب القدم إلى داخل الشباك.

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وتفوق نجم نادي الهلال، والذي حصل على نسبة أصوات جماهير بلغت 48.9%، على هدف كارلوس جونيور لاعب الشباب، وأوتافيو لاعب النصر.

وحصل لاعب نادي الشباب على نسبة تصويت بلغت 4.8% فقط من أصوات الجماهير، فيما حصل أوتافيو على 46.3% من الأصوات.

ويواجه الاهلي نظيره الهلال، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الإثنين.

ويحتل الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 29 لقاء حتى الآن، بينما يتواجد الهلال في الصدارة برصيد 83 نقطة.