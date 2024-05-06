دفعة معنوية لـ نهضة بركان قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

تلقى نادي نهضة بركان المغربي، اليوم الاثنين، دفعة معنوية كبرى، قبل مواجهة الزمالك، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وضرب نهضة بركان موعدًا مع الزمالك، في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، خاصة بعد الفوز على فريق اتحاد العاصمة الجزائري، بعد انسحاب الأخير.

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وحسبما ذكر موقع “البطولة برو” المغربي، فإن المدرب التونسي معين الشعباني، المدير الفني لنادي نهضة بركان، استعاد خدمات نجم الفريق والمهاجم أسامة الملوي، قبل أيام من مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.

وأكد الموقع المغربي أن المهاجم أسامة الملوي، تعافى تماما من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وجاهز تماما للمشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة.

وشارك الملوي، بشكل طبيعي، في التدريبات الجماعية للفريق المغربي، يوم السبت الماضي، بعدما غاب عن الفريق لمدة أسبوعين، بسبب الإصابة.

ويلعب الزمالك مباراة الذهاب لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية يوم 12 مايو الجاري، على أن تُلعب مباراة الإياب يوم 19 في مصر.