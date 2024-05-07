مدرب مانشستر يونايتد يكشف مصيره مع الشياطين الحمر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف إيريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن مستقبله مع الشياطين الحمر خلال الموسم المقبل.



وكان اليونايتد قد تعرض لخسارة كبيرة أمام كريستال بالاس برباعية نظيفة، في المواجهة التي لُعبت مساء أمس الإثنين.

وتحدث إيريك تين هاج في تصريحات صحفية، حيث قال: "بالتأكيد ما شاهدناه بالأمس يعد أداءًا ضعيفًا، لم نتصرف بالطريقة التي نريد أن نفعلها وهذا ليس جيدًا بما يكفي على الإطلاق".

وتابع: "نمتلك شعور بخيبة أمل كبيرة، لكن لقد كان المشجعون يدعموننا دائمًا، نواصل القتال، كما تفعل الجماهير".

وأضاف: "بالطبع ممتن حقًا للجماهير، هم يستمرون في دعمنا، فيرون أن لدينا مشاكلنا، علينا أن نظل سويًا، ولابد أن تتحمل المسؤولية، لقد قدم لنا المشجعون دعمًا ضخمًا وهائلًا".

وعن مستقبله مع مانشستر يونايتد، قال: "بالتأكيد، لا أفكر في هذا الأمر، أقوم بإعداد الفريق بأفضل طريقة ممكنة، لدينا العديد من المشاكل".

وأتم: "التركيز الوحيد الذي لدي هو تقديم أداء أفضل مع فريقي، أفكر فقط في تحسين فريقي".