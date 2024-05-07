تغيير إمام وبديل معلول.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة الاتحاد السكندري، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، اللمسات النهائية على خطة الأهلي المناسبة لمواجهة الاتحاد خلال المران الختامي أمس الإثنين.

وشهد المران الختامي، اعتماد المدير الفني السويسري على إجراء عدد من التغييرات، على رأسها إراحة إمام عاشور وعدم الدفع به بشكل أساسي، وتواجده في قائمة البدلاء، وأيضا مشاركة عمر كمال في مركز الظهير الأيسر بدلا من علي معلول الذي تم استبعاده لحصوله على راحة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني.

الوسط: أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: حسين الشحات ووسام أبو علي وكريم فؤاد.

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