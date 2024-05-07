سام مرسي يعلق على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في نادي إيبسويتش عام 2024

علق الدولي المصري سام مرسي لاعب الفريق الكروي بنادي إيبسويتش على حصده، جائزة أفضل لاعب في فريقه موسم 2024.

وقاد المصري سام مرسي فريق إيبسويتش تاون للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 22 عامًا.

وأعلن النادي الإنجليزي عبر حسابه على منصة “اكس”، حصول لاعبه المصري على جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال الموسم الجاري.

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وكتب النادي: “قاد الفريق من الأمام مرة أخرى طوال الموسم، حيث جلب السيطرة والقيادة والقوة إلى خط وسط تاون”.

وأضاف إيبسويتش: “سجل أيضا ثلاثة أهداف حيوية، بما في ذلك هدف الفوز المتأخر خارج ملعبنا على واتفورد في ديسمبر الماضي”.

ومن جانبه فقد علق سام عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” بعد حصده الجائزة: “يا له من موسم، شكرا لجميع المشجعين على دعمكم الرائع، وأتمنى أن يكون الجميع قد استمتعوا بالأيام التي صنعنا فيها التاريخ.