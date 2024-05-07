مدرب محمد صلاح يتسبب في إيقاف إعلامي شهير

كشفت تقارير صحفية عن إيقاف برنامج الإعلامي مهيب عبدالهادي، على قناة إم بي سي مصر، لمدة أسبوعين، بسبب الخطأ الذي وقع فيه بإعلانه عن مدرب ليفربول الجديد.

وكان مهيب عبدالهادي قد قال خلال برنامج «اللعيب»، المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن الصحفي الإيطالي لدى صحيفة سكاي سبورت فابريزيو رومانو هو مدرب ليفربول الجديد.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو والسخرية من هذا الخبر.

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وقد قال مهيب عبدالهادي معلقًا على هذا الخبر في تصريحات صحفية، إنه أختلط عليه الأمر ووقع في الخطأ، وأن مدرب ليفربول الجديد هو آرني سلوت، مضيفًا أن الفيديو الذي يتم تداوله لم ينشر بصورة كاملة.

يذكر أن ليفربول قد انهى اتفاقه مع الهولندي آرني سلوت مدرب فريق فينوورد، على كافة الأشياء من أجل تولي مهمة تدريب الريدز في الموسم القادم 2024-2025.