نادي إنبي يعلن تأهله إلى الكونفدرالية بعد خسارة الاتحاد من الاهلي

أعلن نادي إنبي تأهله إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها القادمة، عقب هزيمة الاتحاد السكندري من نظيره الاهلي برباعية في الدوري المصري.

وخسر فريق الاتحاد السكندري من نظيره الاهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب إنبي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: «وفقا للائحة إدارة مسابقات رابطة الأندية المصرية المحترفة في بند المشاركات الإفريقية، وطبقاً لجدول الترتيب المعتمد على الصفحة الرسمية للرابطة، وحال الاستقرار على إرسال نتائج الدور الأول الجولة 17 لمسابقة الدوري، إنبي يتأهل رسميًا لكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024/2025».

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ويحتل فريق إنبي المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد فريق الاتحاد السكندري في المرتبة الخامسة برصيد 32 نقطة.