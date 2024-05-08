ورطة جديدة لـ نهضة بركان قبل مباراة الزمالك في الكونفدرالية

أعلن نادي نهضة بركان عن إصابة لاعبه، قبل مواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل، على الملعب البلدي ببركان ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ونشر الحساب الرسمي لنهضة بركان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بيانًا عن إصابة لاعبه:”«أجرى اللاعب يوسف الزغودي عملية على مستوى الأنف تكللت بالنجاح».

وتابع: «قد تعرض الزغودي لإصابة على مستوى غضروف الأنف خلال تدريب الفريق اللاعب سيخضع لفترة من الراحة، ومن المنتظر عودته للتدريبات الجماعبة بنهاية الأسبوع».

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وسيلاقي فريق نهضة بركان المغربي نظيره الزمالك في إطار منافسات ذهاب دور نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو االجاري على أرضية ملعب استاد بركان البلدي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.