كولر يوضح سبب استبعاد علي معلول وتاو من مباراة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أعرب المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، عن سعادته بالفوز على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف.
وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "قدمنا شوط أول جيد أمام الاتحاد وسجلنا ثلاثة أهداف، وطالبت اللاعبين بين شوطي المباراة بمواصلة تقديم الأداء الجيد، لكن هذا لم يحدث، لذلك أجريت تعديلات ساهمت في تحسين الأداء".
وأضاف: "عمر كمال لاعب جيد ويمتاز بالسرعة والكرات العرضية المتقنة، ونجح في تسجيل هدف مميز اليوم بجانب حصوله على ركلة جزاء".
وواصل: "مع ضغط المباريات يجب تجهيز جميع اللاعبين، ولن أستطيع إرضاء جميع اللاعبين، ودائما أدفع باللاعب الذي يساعد الفريق وعلى الجماهير أن تعلم ذلك جيدا".
وأتم المدرب السويسري: "نخوض مباراة كل 48 ساعة، وأحاول دائما إراحة بعض اللاعبين مثلما حدث مع علي معلول وبيرسي".
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