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كولر يوضح سبب استبعاد علي معلول وتاو من مباراة الاتحاد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعرب المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، عن سعادته بالفوز على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "قدمنا شوط أول جيد أمام الاتحاد وسجلنا ثلاثة أهداف، وطالبت اللاعبين بين شوطي المباراة بمواصلة تقديم الأداء الجيد، لكن هذا لم يحدث، لذلك أجريت تعديلات ساهمت في تحسين الأداء".

وأضاف: "عمر كمال لاعب جيد ويمتاز بالسرعة والكرات العرضية المتقنة، ونجح في تسجيل هدف مميز اليوم بجانب حصوله على ركلة جزاء".

وواصل: "مع ضغط المباريات يجب تجهيز جميع اللاعبين، ولن أستطيع إرضاء جميع اللاعبين، ودائما أدفع باللاعب الذي يساعد الفريق وعلى الجماهير أن تعلم ذلك جيدا".

وأتم المدرب السويسري: "نخوض مباراة كل 48 ساعة، وأحاول دائما إراحة بعض اللاعبين مثلما حدث مع علي معلول وبيرسي".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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