شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد المصري ينتظر رد فيفا في قضية الشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترقب اتحاد الكرة المصري وصول رد الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» على خطابه السابق للاستفسار عن الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى القضاء والمحاكم المدنية، لتحصين قرارات لجنة الانضباط في شكوى النادي الأهلي ضد محمد الشيبي، لاعب بيراميدز قبل صدورها، بحسب ما ذكرته صحيفة اليوم السابع أمس.

تحصين قرارات الانضباط

كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن الهدف من مخاطبة الفيفا هو تحصين قرارات لجنة الانضباط، خاصة أن القرار المنتظر من اللجنة إما أحقية الشيبي في اللجوء للمحاكم، وبالتالي من حق الأهلي اللجوء للاتحاد الدولي من أجل الاستفسار عن الأمر بشكل كامل، أو عدم أحقية الشيبي باللجوء للمحاكم المدنية، وبالتالي أيضا من حقه اللجوء للاتحاد الدولي.

وينتظر اتحاد الكرة قرارات لجنة الانضباط بشأن محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد خضوعه لجلسة استماع الأسبوع الماضي بسبب شكوى النادي الأهلي ضده، نظرا للجوئه للقضاء في أزمته مع حسين الشحات.

وأكدت الصحيفة أن النادي الأهلي أرسل أخيرا خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه ردا نهائيا وعاجلا لاستكمال الإجراءات قبل التصعيد أمام الجهات الدولية المختصة، بشأن مخالفة لوائح الاتحادين المصري والدولي، من جانب محمد الشيبي لاعب بيراميدز باللجوء للمحاكم المدنية.

تطبيق اللوائح

قال الأهلي في كتابه إنه سبق وخاطب اتحاد الكرة مرات عدة لتطبيق اللوائح الأولى في 2023/12/7.

وتلقى النادي الأهلي حينذاك ردا من الاتحاد في 2024/1/4 يؤكد فيه على أن لاعب المنافس (بالفعل) خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة «فيفا».. وأن الجهة المنوطة بالنظر في الواقعة التي جاءت ضمن أحداث اللقاء، وفقا لتقرير مراقب المباراة هي لجنة المسابقات التي قامت بدورها وعاقبت حسين الشحات بالإيقاف مباراتين وغرمته 20 ألف جنيه، وتمت إحالة اللاعب الشيبي للجنة الانضباط بالتاريخ نفسه لاتخاذ قرار بشأن المخالفة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.