الزعيم عاد من جديد.. غزل المحلة يصعد للدوري الممتاز بعد فوزه على بروكسي بثلاثية

الشارقة - اميمة ياسر - صعد غزل المحلة للدوري الممتاز من جديد بعد فوزه على بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الحاسمة التى أقيمت بينهما بملعب بروكسى بالجولة الختامية من دورى المحترفين .

تقدم عبد الرحيم عمورى للمحلة في الدقيقة العاشرة من خطأ فادح لمدافع بروكسى الذى أخطأ الكرة وأودعها لاعب المحلة في المرمى ، قبل أن يعود محمد صبرى من إدراك هدف التعادل في منتصف الشوط الأول .

ومع نهاية الشوط استطاع محمد جابر إحراز الهدف الثانى للمحلة من ركلة جزاء، ليتقدم زعيم الغربية بهدفين مقابل هدف ، ينهى بعدها حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بتفوق المحلة على بروكسى بهدفين لهدف .

وفى الدقيقة 86 من عمر اللقاء استطاع قائد الفريق عبده يحيي من إحراز الهدف الثالث لفريقه معلنا عن صعود الفريق رسميا للأضواء بعد غياب عام وحيد عن المسابقة .