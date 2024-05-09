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"دوري مصري ومنافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الخميس الموافق 9 مايو العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات،
والمسابقات حول العالم، ومن أبرزها إقامة مباراتين ببطولة الدوري الأوروبي.

كما تشهد منافسات الممتاز اليوم، إقامة مباراتين أيضاً، في إطار منافسات الجولة ال 22 بالمسابقة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

الإسماعيلي ضد الداخلية.. "أون تايم سبورتس 2".. 4 عصراً.
سموحة ضد زد.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

الدوري الأوروبي
أتالانتا ضد مارسيليا.. "بي إن سبورتس 3".. 10 مساءً.
باير ليفركوزن ضد روما.. "بي إن سبورتس 1".. 10 مساءً.

دوري المؤتمر الأوروبي

أوليمبياكوس ضد أستون فيلا.. "بي إن سبورتس 4".. 10 مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين

الرياض ضد التعاون.. "SSC Extra 1".. 6 مساءً.

الفيحاء ضد الفتح.. "SSC Sports 1".. 6 مساءً.

الأخدود ضد النصر.. "SSC Sports 1".. 9 مساءً.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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