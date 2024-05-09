الامارات | نجوم الدوري الأمريكي في دوري الناشئين "جونيور إن بي إيه أبوظبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي بالتعاون مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) الموسم الثالث الموسع من دوري الناشئين "جونيور إن بي إيه أبوظبي"، الذي تديره "سبورت360"، واستقطب ما يزيد على 1,300 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً من مدارس أبوظبي، وللمرة الأولى من مدينة العين. وشارك في برامج الدوري أكثر من 11,000 طالب وطالبة من مدارس أبوظبي والعين منذ عام 2022.

وحضر نجما "دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين" يوليوس إرفينغ وجايسون ويليامز المباريات النهائية لدوري الناشئين "جونيور إن بي إيه أبوظبي"، حيث التقيا الطلبة والطالبات ضمن سلسلة من جلسات "جونيور إن بي إيه" التدريبية في المدارس، وتوليا مهام الإدارة الفنية الشرفية للفريقين المتنافسين في أولى مباريات "كل النجوم" في دوري الناشئين "جونيور إن بي إيه أبوظبي". وقام النجمان أيضاً بتتويج الفرق الفائزة بالدوري وهي:

مجموعة فِرَق "A" للفتيات: "مدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي" (مينيسوتا تيمبروولفز)

مجموعة فِرَق "A" للبنين: "مدرسة حدائق الراحة" (فيلادلفيا سيكسرز)

مجموعة فِرَق "B" للفتيات: "مدرسة أبوظبي الدولية الخاصة محمد بن زايد" (دالاس مافريكس)

مجموعة فِرَق "B" للبنين: " روّاد التغيير القابضة" (دالاس مافريكس)

مدرسة فتيات العين: "مدرسة ليوا الدولية للفتيات" (دينفر ناغيتس)

مدرسة بنين العين: "مدرستنا الانجليزية الخاصة" (غولدن ستار واريورز)

دوري التنمية للبنات: "مدرسة بلفيدير البريطانية" (لوس أنجيلوس كليبرز)

دوري التنمية للبنين: "الراحة مدينة خليفة" (نيو أورليانز بيليكانز)

وبهذه المناسبة، قال يوليوس إريفينغ من الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية: "لقد كان لي شرف السفر حول العالم كلاعب كرة سلة خلال مسيرتي المهنيّة، لذا فإن وجودي هنا في أبوظبي كسفير للعبة هو شرف عظيم لي. لقد سلّط دوري الناشئين ’جونيور إن بي إيه أبوظبي‘ الضوء على إمكانات دولة الإمارات العربية المتحدة الهائلة لصُنع نجوم المستقبل في ’الرابطة الدولية لكرة السلة الأمريكية‘ و’الرابطة الدولية لكرة السلة الأمريكية للنساء‘، وأنا أتطلّع لرؤية الدوري ينمو ويزدهر".

ومن جانبة قال جايسون ويليامز من الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية: "لقد كان أمراً رائعاً أن آتي إلى أبوظبي لأول مرة على الإطلاق وأرى النتائج التي حصدها عمل الأطفال الدؤوب والذي رأيناه في حدث النهائيات المذهل. تمنيّت لو أُتيحت لي فرصة مماثلة عندما كنت صغيراً، ولذلك من الرائع أن أعمل الآن مع ’الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية‘ للمساعدة في إلهام الجيل المقبل من لاعبي كرة السلة."