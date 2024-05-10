تقسيمة قوية للاعبي الزمالك في ختام مران اليوم استعدادا لنهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية في ختام مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب أكاديمية بركان، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استعداداً لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وحرص المدير الفني على منح اللاعبين التعليمات باستمرار خلال التقسيمة وتوجيههم لتنفيذ الجمل الفنية بالشكل الأمثل.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب بعد رحلة استمرت حوالي 6 ساعات تقريبا استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام بطل المغرب.

ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلاً من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.