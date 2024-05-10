فاروق جعفر: الجيل الحالي للزمالك عليه صناعة تاريخ ومتفائل بالتتويج بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد فاروق جعفر نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن إرادة لاعبي الفريق الأبيض سيكون لها دورًا كبيرًا في حسم لقب الكونفدرالية، مشيرا إلى أن الجانب النفسي والمعنوي هام للغاية، ولابد من عدم استقبال أي أهداف أمام نهضة بركان المغربي، والتعامل بذكاء مع الخصم، وفرض رقابة لصيقة على مفاتيح اللعب، ووجود تكتيك معين والدفاع بشكل جيد وتجنب هجمات أصحاب الأرض قدر الإمكان.

وقال جعفر عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لابد أن يصنع الجيل الحالي لنفسه تاريخ، وذلك بالتتويج بالألقاب، كنت دائمًا وأنا قائد للفريق اتحدث مع زملائي اللاعبين لتحفيزهم من أجل الفوز والقتال في الملعب، مثلما حدث في بطولة 84".

وأضاف: "الأهم بالنسبة لي عدم استقبال أهداف، لأن الفريق سيدفع ثمنه، والمدربين الأجانب يكون لديهم حالة تفاؤل كبيرة، لكنه سيواجه نادي نهضة بركان الذي يتواجد فيه نائب رئيس الكاف، ولابد أن يعمل حساب لذلك، وأن يكون هناك حالة انضباط في الملعب، وهذه المباراة لا تحتاج لعب مفتوح والدفاع بشكل قوي واغلاق الأطراف والحذر من سرعات الفريق المغربي، وعدم اللعب على خط واحد، ومحمد عواد يجب أن يوجه اللاعبين وتفادي أخطاء لقاء سموحة".

وواصل: "لابد أن يكون هناك إعداد نفسي جيد، والإعداد لابد أن يأخذ اهتمام كبير من جانب جوميز، والأهم بالطبع الأمور الفنية والدفاع بشكل قوي، وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية في المغرب، حتى لا يدخل الزمالك لقاء العودة في حالة توتر، واللاعبين لديهم الخبرات لتحقيق نتيجة جيدة".

وأكمل: "لابد أن يلعب الزمالك بثنائي ارتكاز والطريقة الأفضل 4-3-3، الأهم وجود كثافة في وسط الملعب ووجود لاعبين لديهم ميول دفاعية، والبداية يجب أن تكون هادئة واللاعبين في حالة تركيز، واللياقة البدنية والخبرات سوف تظهر في هذه المباراة، كما أن الجمهور المغربي يكون داعم قوي وأتمنى عدم التأثر بهم".

وزاد: "من الصعب وجود زياد كمال بشكل أساسي في ظل عدم الاعتماد عليه كثيرًا في الفترة الأخيرة، كما أن روقا غاب عن الملعب لفترة طويلة، وأتمنى وجود سيد عبدالله نيمار لأنه ينفذ المهام الفنية المطلوبة بشكل جيد، من الممكن وجود نيمار بجوار شحاتة ودونجا لغلق خط الوسط بشكل جيد، والاستفادة من الجبهتين بـ وجود نيمار بجوار عمر جابر، ومحمد شحاتة بجوار أحمد فتوح، وعمل ستارة دفاعية في الوسط لإراحة المساكين، والاقرب للهجوم سيف الجزيري وزيزو، مع امكانية وجود زياد كمال في الجبهة اليسرى".

وأتم: "ليس من الضروري أن يقدم الزمالك أداءًا رائعًا، الاهم بالنسبة لي عدم استقبال أهداف، ولكن أنا متفائل جدًا بتحقيق نتيجة جيدة في المغرب والفوز على نهضة بركان".