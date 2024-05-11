ملف الخليج 365.. رحيل مبابي عن باريس.. وسلة الأهلي لنهائي السوبر على حساب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الجمعة أبرزها قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة وفوز فريق كرة السلة بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك وصدور حكماً لصالح الزمالك من فيفا وإعلان مبابي رحيله رسميًا عن باريس سان جيرمان وغيرها من الأحداث الهامة.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الجمعة:

رسميًا.. مبابي يُعلن رحيله عن باريس سان جيرمان (فيديو)

نشر النجم الفرنسي الدولي بصفوف باريس سان جيرمان كيليان مبابي مقطع فيديو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي يُعلن رحيله عن ناديه، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

عودة نجم.. قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة

أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب السويسري، مارسيل كولر، قائمة الفريق لمواجهة بلدية المحلة غدا السبت، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة والقناة الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على بلدية المحلة، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، للتعرف على الموعد والقناة الناقلة.. اضغط هنا

لمواجهة الزمالك.. المحكمة الدولية تفصل في طلب اتحاد العاصمة بشأن الخسارة أمام نهضة بركان

رفضت المحكمة الرياضية الدولية بلوزان اليوم الجمعة، الطلب الاستعجالي الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم واتحاد العاصمة الجزائري بشأن الطعن في قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الصادر يوم 30 أبريل، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

على حساب الزمالك.. الأهلي إلى نهائي السوبر لكرة السلة

تأهل النادي الأهلي لنهائي دوري السوبر لكرة السلة، عقب الفوز على الزمالك بثلاث مباريات نظيفة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"هذه المرة لصالح الزمالك".. فيفا يُغرِم حمدي النقاز 160 ألف دولار

قال مصدر بنادي الزمالك إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد غرمّ الظهير الأيمن التونسي بصفوف الإسماعيلي حمدي النقاز مبلغ 160 ألف دولار لصالح القلعة البيضاء، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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