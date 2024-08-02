شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الزمالك يحافظ على التقدم أمام الجونة وإلغاء هدف للجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والجونة، التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وما زال الزمالك متقدمًا بهدف دون رد.

وشهدت الربع ساعة الأولى من المباراة ضغطا مكثفا من لاعبى الزمالك بحثًا عن تسجيل هدف التقدم، وكاد سيف فاروق جعفر أن يسجل هدف التقدم لولا تألق صبحي سليمان الذى تصدى للكرة، وفى الدقيقة 15 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مصطفى شلبي، سجل منها حمزة المثلوثى هدف التقدم.

وفى الربع ساعة الثانية بدأ الجونة تكثيف الضغط والبحث عن هدف التعادل مع الزمالك، وفى الدقيقة 26 سجل سيف الدين الجزيرى هدف الزمالك الثانى بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار، إلا أن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعى وجود خطأ على سيف جعفر أمام منطقة جزاء الأبيض، واحتسب مخالفة لصالح الجونة.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود الشناوي، خط الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر، خط الوسط : نبيل عماد دونجا –سيف جعفر - ناصر ماهر، خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – سيد عبد الله "نيمار".

يضم تشكيل الجونة كلاً من.. حراسة المرمى: صبحي سليمان، خط الدفاع: فرانك تيري -أحمد عادل عبد الرسول - أحمد شوشة - صبري رحيل، خط الوسط: عبد الله هاشم- رضا صالح - محمد الدغميمي، خط الهجوم: أيمن موكا - أرنو راندريانانتيناينا - سيف شيكا.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول الدوري برصيد 46 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.

وفى المقابل يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 42 هدف.



